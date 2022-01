Difende una sua collega di lavoro: accoltellato (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti questo pomeriggio in un supermercato di Via Appia. Un 53enne ha colpito con diverse coltellate un 44enne. Il 53enne stava “infastidendo” una dipendente quando il 44enne, suo collega di lavoro, è intervenuto per allontanarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il più giovane è stato ferito. E’ stato trasportato all’ospedale di Aversa, non in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e sarà condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti questo pomeriggio in un supermercato di Via Appia. Un 53enne ha colpito con diverse coltellate un 44enne. Il 53enne stava “infastidendo” una dipendente quando il 44enne, suodi, è intervenuto per allontanarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il più giovane è stato ferito. E’ stato trasportato all’ospedale di Aversa, non in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e sarà condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

