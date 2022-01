Diana Del Bufalo Fuori da LOL 2? La smentita (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la bufera da cui è stata investita per le sue posizioni in merito alla vaccinazione anti-Covid, Diana Del Bufalo ha specificato di non essere una no-vax e ha smentito le ipotesi in merito alla sua possibile espulsione da LOL 2. Diana Del Bufalo: la smentita Negli ultimi giorni Diana Del Bufalo è finita nell’occhio del ciclone dopo che ha ammesso via social di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid e, a seguire, si è sparsa la voce che l’attrice potesse essere espulsa da LOL 2 – chi ride è Fuori (lo show su Amazon Prime video). La notizia è stata smentita dalla stessa Del Bufalo, che ha anche specificato di non essere una anti-vaccinista. “Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto a settembre. É una ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la bufera da cui è stata investita per le sue posizioni in merito alla vaccinazione anti-Covid,Delha specificato di non essere una no-vax e ha smentito le ipotesi in merito alla sua possibile espulsione da LOL 2.Del: laNegli ultimi giorniDelè finita nell’occhio del ciclone dopo che ha ammesso via social di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid e, a seguire, si è sparsa la voce che l’attrice potesse essere espulsa da LOL 2 – chi ride è(lo show su Amazon Prime video). La notizia è statadalla stessa Del, che ha anche specificato di non essere una anti-vaccinista. “Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto a settembre. É una ...

Advertising

ClaudiaZol2 : RT @fatina909: ???????? DIANA 11 mesi,12 kg abbandonata legata alla rete del rifugio adesso è al sicuro Probabilmente ha sempre vissuto in ca… - candemet8992 : Detto da chi ha come alfieri gente del calibro di Montesano, Pippo Franco, Red Ronnie,Diana del Bufalo,Anna Oxa nan… - nascu_diana : RT @barbarab1974: Dal punto di vista giuridico per i medici che si pentono e iniziano a dire la verità andrebbe usata la disciplina giuridi… - Marilubarberio : RT @fatina909: ???????? DIANA 11 mesi,12 kg abbandonata legata alla rete del rifugio adesso è al sicuro Probabilmente ha sempre vissuto in ca… - oksanasuruzhiu : RT @fatina909: ???????? DIANA 11 mesi,12 kg abbandonata legata alla rete del rifugio adesso è al sicuro Probabilmente ha sempre vissuto in ca… -