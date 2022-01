Denise Pipitone, mamma Piera è sicura: “c’è solo una pista, non sono stati loro” (Di sabato 15 gennaio 2022) Cala il gelo a seguito dell’ultima pista battuta sulla scomparsa di Denise Pipitone. La dichiarazione di Piera Maggio riporterebbe ad ora l’unica verità possibile. La spiazzante ultim’ora, riguardante la scomparsa della piccola Denise Pipitone dal paesino di Mazzara Del Vallo nel settembre del 2004, è stata riportata con imminenza attraverso le glaciali parole della madre della bambina. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 15 gennaio 2022) Cala il gelo a seguito dell’ultimabattuta sulla scomparsa di. La dichiarazione diMaggio riporterebbe ad ora l’unica verità possibile. La spiazzante ultim’ora, riguardante la scomparsa della piccoladal paesino di Mazzara Del Vallo nel settembre del 2004, è stata riportata con imminenza attraverso le glaciali parole della madre della bambina. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

SkyTG24 : Denise Pipitone, approvato il testo per istituire la Commissione di inchiesta - mariagraziavil3 : RT @SkyTG24: Denise Pipitone, approvato il testo per istituire la Commissione di inchiesta - queenbertin : RT @gaiasanatomy: Sul caso Denise Pipitone vi lascio, non perché non mi interessi, anzi, ma il modo in cui, mesi fa, la trasmissione si è c… - stefano_gli : Agatha Christie e il caso Denise Pipitone #QuartoGrado - gaiasanatomy : Sul caso Denise Pipitone vi lascio, non perché non mi interessi, anzi, ma il modo in cui, mesi fa, la trasmissione… -