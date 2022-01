Delia Duran si sfoga con Manila: ecco cosa ha rivelato (VIDEO) (Di sabato 15 gennaio 2022) La modella Delia Duran si è sfogata con la gieffina Manila Nazzaro riguardo il suo legame con Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge: ecco le sue parole La modella Delia Duran è appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 da sole poche ore ed ha già affrontato il suo primo sfogo. La nuova entrata ieri sera ha affrontato un nuovo scontro con l’influencer Soleil Sorge. Dopo la squalifica dal reality show di suo marito Alex Belli, la modella è entrata nella Casa più spiata d’Italia carica per scoprire tutta la verità. La modella attraverso vari confronti cercherà di confrontarsi con Soleil per scoprire cos’è accaduto nella Casa Durante la chimica artistica nata con suo marito Alex Belli. Leggi anche –> avanti un altro pure di sera ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) La modellasi èta con la gieffinaNazzaro riguardo il suo legame con Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge:le sue parole La modellaè appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 da sole poche ore ed ha già affrontato il suo primo sfogo. La nuova entrata ieri sera ha affrontato un nuovo scontro con l’influencer Soleil Sorge. Dopo la squalifica dal reality show di suo marito Alex Belli, la modella è entrata nella Casa più spiata d’Italia carica per scoprire tutta la verità. La modella attraverso vari confronti cercherà di confrontarsi con Soleil per scoprire cos’è accaduto nella Casate la chimica artistica nata con suo marito Alex Belli. Leggi anche –> avanti un altro pure di sera ...

