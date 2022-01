Delia Duran | le prime rivelazioni post puntata

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 gennaio 2022)racconta ad alcuni concorrenti cos’è accadutote la permanenza di Alex Belli in casa GF Vip. Ecco le sue parole “Lui aveva con lei la stessa complicità che ha sempre avuto con me. Per questo ero distrutta”. E’ con queste parole che, neo concorrente del GFvip 6, torna a parlare del rapporto intercorso tra il marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge. Un rapporto che, sin dal principio, desta dubbi dentro e fuori dalla porta rossa e che, inevitabilmente, destabilizza gli equilibri diminando ogni certezza sul suo matrimonio. Oggi,decide di varcare la soglia della porta rossa per dissipare gli innumerevoli dubbi che aleggiano su Alex e Soleil e, possibilmente, provare a comprendere le ragioni di Soleil ...