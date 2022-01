Delia Duran cerca l’amicizia di Manila e si confida: “Ho un dolore da superare” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono meno di 24 ore che Delia Duran è dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, ma il suo impatto già si fa sentire. Se ieri ha iniziato facendosi accogliere dall’abbraccio di Miriana Trevisan, oggi è il turno della più cara amica di Soleil Sorge nella casa: Manila Nazzaro. Delia Duran si confida con Manila Delia Duran è stata molto vicino a Manila Nazzaro in questa sua prima giornata nella casa e si è confidata riguardo la situazione che sta vivendo con Alex Belli: “Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere. Devo controllare anche questo. C’e? un ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono meno di 24 ore cheè dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, ma il suo impatto già si fa sentire. Se ieri ha iniziato facendosi accogliere dall’abbraccio di Miriana Trevisan, oggi è il turno della più cara amica di Soleil Sorge nella casa:Nazzaro.siconè stata molto vicino aNazzaro in questa sua prima giornata nella casa e si èta riguardo la situazione che sta vivendo con Alex Belli: “Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere. Devo controllare anche questo. C’e? un ...

