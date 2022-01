Delia Duran ammette che la paparazzata col bacio era finta (Di sabato 15 gennaio 2022) La confessione di Delia Duran Nonostante siano trascorse pochissime ore dall’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6, pare che la modella si stia già mettendo in gioco. Appena entrata infatti la moglie di Alex Belli ha immediatamente avuto un durissimo scontro con Soleil Sorge, che senza dubbio potrebbe continuare anche nelle L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022) La confessione diNonostante siano trascorse pochissime ore dall’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip 6, pare che la modella si stia già mettendo in gioco. Appena entrata infatti la moglie di Alex Belli ha immediatamente avuto un durissimo scontro con Soleil Sorge, che senza dubbio potrebbe continuare anche nelle L'articolo proviene da Novella 2000.

