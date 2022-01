De Ligt: «Stiamo giocando meglio. Dybala concentrato, è il nostro capitano» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Juventus Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida che la Juventus ha vinto contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. RENDIMENTO – «Penso che Stiamo giocando meglio adesso rispetto all’inizio della stagione in cui siamo partiti male. Adesso abbiamo continuità e Stiamo migliorando anche fisicamente, questo è stato uno step molto importante. Abbiamo fatto bene nelle ultime otto partite ma dobbiamo continuare così». RUGANI – «Secondo me sta facendo molto bene, abbiamo caratteristiche diverse perchè secondo me lui gioca più libero, mentre io sono più forte nei duelli. Stiamo giocando bene, oggi non abbiamo preso gol quindi bene così». Dybala – «La sta vivendo normalmente. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Juventus Matthijs Deè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida che la Juventus ha vinto contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. RENDIMENTO – «Penso cheadesso rispetto all’inizio della stagione in cui siamo partiti male. Adesso abbiamo continuità emigliorando anche fisicamente, questo è stato uno step molto importante. Abbiamo fatto bene nelle ultime otto partite ma dobbiamo continuare così». RUGANI – «Secondo me sta facendo molto bene, abbiamo caratteristiche diverse perchè secondo me lui gioca più libero, mentre io sono più forte nei duelli.bene, oggi non abbiamo preso gol quindi bene così».– «La sta vivendo normalmente. ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : DE LIGT SKY: 'Squadra giovane, c'è bisogno di crescere. Sono mancati gol Ronaldo, ma ora stiamo trovando nuovi gio… - ilbianconerocom : #Juve, #DeLigt: 'Non abbiamo un bomber, ma stiamo crescendo. #Dybala? Lui è tranquillo...' - junews24com : De Ligt a JTV: «Stiamo crescendo. Dobbiamo ancora migliorare in attacco» - - suzilleri : De Ligt fa in analisi non banale: dobbiamo migliorare in fase offensiva, stiamo troppo fermi, dobbiamo fare più spr… - lemonmeringue_ : Matthijs De Ligt che corre ad abbracciare Mattia De Sciglio, ma in che mondo stiamo vivendo? #JuveUdinese -