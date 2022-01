David Rossi, la procura sapeva della mail contraffatta Archiviò il caso perché la segnalazione arrivò in ritardo (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Franca Borzone, oggi in pensione, aveva mandato alla procura di Siena la relazione della polizia postale in cui si diceva che la mail in cui David Rossi annunciava il suicidio era stata "creata dopo la sua morte". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Franca Borzone, oggi in pensione, aveva mandato alladi Siena la relazionepolizia postale in cui si diceva che lain cuiannunciava il suicidio era stata "creata dopo la sua morte". Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Il servizio al Tg5 su David Rossi è una grande soddisfazione. Man mano la verità emerge. - borghi_claudio : Si svegliano tutti adesso ?? ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la s… - NicolaMorra63 : Come no? David Rossi prima 'si suicida' e poi scrive la mail in cui 'anticipa' l'intenzione suicidaria. Forse qualc… - g_zerbato : RT @borghi_claudio: Il servizio al Tg5 su David Rossi è una grande soddisfazione. Man mano la verità emerge. - Lunadargento5 : Salvini è impegnato a mangiare banane Bagnai a bloccare gente su Twitter Borghi a festeggiare il servizio del tg5… -