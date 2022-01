Daniel Craig su Skyfall e la sua proposta da ubriaco a Sam Mendes (Di sabato 15 gennaio 2022) Daniel Craig ha raccontato la fenomenologia dell'offerta fatta a Sam Mendes per dirigere Skyfall; l'alcool ha una parte determinante nella storia. Si sa, le migliori collaborazioni nascono a suon di fumo e alcool! Quella che ha portato Sam Mendes a dirigere Skyfall non esula da questo concetto! Ad aver raccontato la fenomenologia dell'ingresso del regista di Revolutionary Road nel franchise di 007 è stato Daniel Craig nel corso di un'intervista per Awards Chatter Podcast di The Hollywood Reporter. Daniel Craig ha raccontato di essersi riunito con Sam Mendes qualche anno dopo aver collaborato con lui in Era mio padre. L'attore era abbastanza brillo e ha iniziato a discutere con il regista su chi dovesse ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 gennaio 2022)ha raccontato la fenomenologia dell'offerta fatta a Samper dirigere; l'alcool ha una parte determinante nella storia. Si sa, le migliori collaborazioni nascono a suon di fumo e alcool! Quella che ha portato Sama dirigerenon esula da questo concetto! Ad aver raccontato la fenomenologia dell'ingresso del regista di Revolutionary Road nel franchise di 007 è statonel corso di un'intervista per Awards Chatter Podcast di The Hollywood Reporter.ha raccontato di essersi riunito con Samqualche anno dopo aver collaborato con lui in Era mio padre. L'attore era abbastanza brillo e ha iniziato a discutere con il regista su chi dovesse ...

