Dal Sudamerica alla Farnesina: chi è Alessandro Modiano, l'inviato speciale per il clima del governo Draghi (Di sabato 15 gennaio 2022) «La diplomazia climatica è ormai una componente fondamentale della politica estera. E da oggi l'Italia ha un'Inviato speciale per il clima: si chiama Alessandro Modiano». Il ministro per gli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha così annunciato la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico, in linea con gli impegni globali assunti durante la Cop26 e il Green Deal europeo. «Un diplomatico di lungo corso, già punto di riferimento per la Farnesina in materia di contrasto al cambiamento climatico, e anche in ambito G7, G20 e Ocse», ha spiegato Di Maio. Gli incarichi all'estero Modiano, 57 anni, si è laureato in Scienze politiche alla Sapienza di Roma. È entrato in diplomazia nel 1992 e ...

