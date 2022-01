Dal caso di Andrea di York alla principessa Diana fino alla Megxit: il lato “decisionista” della Regina Elisabetta che non guarda in faccia alle parentele (Di sabato 15 gennaio 2022) Il mantra della Corona Britannica da oltre un secolo è sempre lo stesso: never complain, never explain, mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. E la Regina Elisabetta II ci si è attenuta con rigore anche nei momenti più complicati del suo regno e delle vicissitudini familiari. Comprese quelle delle ultime ore che riguardano il figlio prediletto, Andrea di York, che da anni ormai alla madre regala più grattacapi che gioie. Il terzogenito della Sovrana pensava forse di uscire indenne dallo scandalo innescato dal giro di giovani prede sessuali, messe a disposizione di amici ricchi, nobili e potenti dal faccendiere Jeffrey Epstein – morto in cella a New York nel 2019 -, invece ne è rimasto travolto. Quasi schiacciato, con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il mantraCorona Britannica da oltre un secolo è sempre lo stesso: never complain, never explain, mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. E laII ci si è attenuta con rigore anche nei momenti più complicati del suo regno e delle vicissitudini familiari. Comprese quelle delle ultime ore che rino il figlio prediletto,di, che da anni ormaimadre regala più grattacapi che gioie. Il terzogenitoSovrana pensava forse di uscire indenne dallo scandalo innescato dal giro di giovani prede sessuali, messe a disposizione di amici ricchi, nobili e potenti dal faccendiere Jeffrey Epstein – morto in cella a Newnel 2019 -, invece ne è rimasto travolto. Quasi schiacciato, con le ...

