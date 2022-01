Dakar 2022, Danilo Petrucci riporta speranza all’Italia dopo anni di anonimato. Zero segnali dalle auto (Di sabato 15 gennaio 2022) Danilo Petrucci ha scritto la storia al termine della Dakar 2022 ed ha riportato speranza al Bel Paese dopo anni di buio. Il nativo di Terni ha vinto la quinta speciale dell’evento raid più famoso ed estenuante al mondo, una missione affatto scontata. L’umbro è diventato il primo pilota ad aver avuto una carriera nel Motomondiale ad imporsi con le due ruote alla Dakar. Da rookie non sono mancate le difficoltà per il centauro di KTM che ha dovuto prepararsi diversamente dai teammate visti gli impegni nella MotoGP. L’ex alfiere di Ducati si è preso un’importantissima rivincita, lottando sin da subito tra i veterani di questa speciale disciplina che per ovvi motivi non ha nulla di paragonabile alla pista. L’acuto del giorno dell’Epifania ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)ha scritto la storia al termine dellaed hatoal Bel Paesedi buio. Il nativo di Terni ha vinto la quinta speciale dell’evento raid più famoso ed estenuante al mondo, una missione affatto scontata. L’umbro è diventato il primo pilota ad aver avuto una carriera nel Motomondiale ad imporsi con le due ruote alla. Da rookie non sono mancate le difficoltà per il centauro di KTM che ha dovuto prepararsi diversamente dai teammate visti gli impegni nella MotoGP. L’ex alfiere di Ducati si è preso un’importantissima rivincita, lottando sin da subito tra i veterani di questa speciale disciplina che per ovvi motivi non ha nulla di paragonabile alla pista. L’acuto del giorno dell’Epifania ...

