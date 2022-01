Cuadrado: «Tutto nelle nostre mani, possiamo stare le prime quattro» (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno della Juventus Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Udinese. Le sue parole. ATTEGGIAMENTO – «Al di là delle ultime due partite, sopratTutto l’ultima che perderla così, cè un po’ di rammarico per come sono andate le cose. Stasera servirà la voglia e la determinazione delle ultime due partite. Abbiamo fatto tante cose belle e oggi dobbiamo proseguire così». PRESSIONE – «È normale che la gente pretende tanto, anche noi vogliamo dare sempre il meglio di noi stessi. Tutto sta ancora nelle nostre mani per cercare di ribaltare Tutto ed entrare nelle prime quattro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno della Juventus Juanè intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Udinese. Le sue parole. ATTEGGIAMENTO – «Al di là delle ultime due partite, sopratl’ultima che perderla così, cè un po’ di rammarico per come sono andate le cose. Stasera servirà la voglia e la determinazione delle ultime due partite. Abbiamo fatto tante cose belle e oggi dobbiamo proseguire così». PRESSIONE – «È normale che la gente pretende tanto, anche noi vogliamo dare sempre il meglio di noi stessi.sta ancoraper cercare di ribaltareed entrare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

