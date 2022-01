Covid | salasso mascherine-tampone | fino a 4 800 euro per anno a famiglia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dotarsi diFfp2 e sottoporsi regolarmente ai tamponi anti-rappresenta unper le famiglie, e può arrivare a costarea 4.824all’per un nucleo di 4 persone. Lo denuncia oggi Consumerismo No Profit, associazione dei consumatori che ha redatto uno studio per capire come l’attuale emergenza sanitaria incida sulle tasche degli italiani. Oggi le classichechirurgiche possono essere reperite sul mercato, tra web e negozi fisici, a un prezzo medio di 0,20al pezzo. Tuttavia,ta l’associazione, tale mascherina non è più sufficiente, poiché per accedere a bus, metro e treni ed entrare nei locali pubblici è necessario dotarsi di Ffp2, che nelle farmacie sono venduti al prezzo calmierato ...

Roby15087997 : @laregione Letto ma ... state a vedere appena si entrerà in zona endemica con il Covid .... . Quando ? Fra anni di… -

