Covid oggi Veneto | 19 539 contagi e 15 morti | bollettino 15 gennaio

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - AleB36178648 : RT @sabrimaggioni: Questo medico sta andando in prima serata al Tg5 a dire ancora oggi agli italiani che x curare il covid a casa serve SOL… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'Emilia-Romagna ??17.755 nuovi casi ??+1% ricoveri reparti Covid ??+2,7%… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

La moratoria sugli sfratti nello stato di New York, varata per alleviare il peso sulle famiglie alle prese con il, arriva scadenza. A partire daoltre mezzo milione di famiglie rischia di essere rimosso dalle proprie abitazioni. Le proteste per chiedere una proroga sono in corso da giorni ma finora ...La mortalitàè ancora alta . Sarà del passato, ma c'è ancora. Speriamo che arrivi il momento in cuipotrà essere trattato come un'influenza, o come un raffreddore, ma questa è una speranza,...Così il sindaco Fabrizio Ciarapica risponde alle accuse mosse sulla stampa dall’opposizione in merito alla collaborazione con la Lube e lo stanziamento di 115 mila euro complessivi al palasport. «L’im ..."Non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà” ...