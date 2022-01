Covid oggi Veneto, 19.539 contagi e 15 morti: bollettino 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 19.539 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. I casi attualmente positivi salgono, dunque, a 249.145. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 19.539 i nuovida Coronavirus, 152022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 15. I casi attualmente positivi salgono, dunque, a 249.145. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - Zerovirgola2 : RT @franziskanava: Se si fosse applicata tempestivamente la #zonarossa in #Valseriana si sarebbero potute salvare tra le 2mila e le 4mila p… - zazoomblog : Covid oggi Lazio 12.096 contagi e 15 morti. A Roma 6.200 nuovi casi - #Covid #Lazio #12.096 #contagi #morti. -