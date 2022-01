Covid oggi Puglia, 9.718 contagi e 12 morti: bollettino 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 9.718 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.689 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati nei reparti Covid sono 559, mentre le terapie intensive occupate sono 55. Nella Regione i positivi sono 103.590 al momento. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Bari a 3.161, Foggia a 1.396, Lecce a 1.701 e Taranto 1.292. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 9.718 i nuovida Coronavirus in Italia, 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.689 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati nei repartisono 559, mentre le terapie intensive occupate sono 55. Nella Regione i positivi sono 103.590 al momento. Tra le province con il maggior numero di nuoviBari a 3.161, Fa a 1.396, Lecce a 1.701 e Taranto 1.292. L'articolo proviene da Italia Sera.

