Covid oggi Lombardia, 33.249 contagi e 77 morti. A Milano 10.362 casi (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 33.249 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77 morti che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.854. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 229.741 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 14,47%. In terapia intensiva ci sono 258 persone, 4 in meno da ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.503, 34 in più da ieri. I nuovi positivi per provincia: Milano 10.362, Bergamo 3.255; Brescia 4.328; Como 1.943; Cremona 1.103; Lecco 879; Lodi 705; Mantova 1.408; Monza e Brianza 2.830; Pavia 1.722; Sondrio 1.046; Varese 2.599. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 33.249 i nuovida Coronavirus, 15 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.854. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 229.741 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 14,47%. In terapia intensiva ci sono 258 persone, 4 in meno da ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.503, 34 in più da ieri. I nuovi positivi per provincia:10.362, Bergamo 3.255; Brescia 4.328; Como 1.943; Cremona 1.103; Lecco 879; Lodi 705; Mantova 1.408; Monza e Brianza 2.830; Pavia 1.722; Sondrio 1.046; Varese 2.599. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'Emilia-Romagna ??17.755 nuovi casi ??+1% ricoveri reparti Covid ??+2,7%… - 2002MMAD0691 : #Montagnier Oggi a #Milano Nonostante sia premio nobel per aver scoperto il virus dell' Hiv (forse non concordarono… - infoitinterno : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 15 gennaio -