Covid oggi Italia, 180.426 contagi e 308 morti: bollettino 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 180.426 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 15 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 308 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.217.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice positività al 14,8%. Sono 18.370 i ricoverati con sintomi, 351 in più da ieri. In calo di due unità le terapie intensive occupate pari a 1.677 in Italia. Da ieri sono guarite 120.609 persone. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 140.856. EMILIA ROMAGNA – Sono 17.775 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 gennaio 2022, secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 180.426 i nuovida Coronavirus in, sabato 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 308. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.217.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice positività al 14,8%. Sono 18.370 i ricoverati con sintomi, 351 in più da ieri. In calo di due unità le terapie intensive occupate pari a 1.677 in. Da ieri sono guarite 120.609 persone. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 140.856. EMILIA ROMAGNA – Sono 17.775 ida coronavirus in Emilia Romagna, 152022, secondo ...

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - Maurofabio31 : RT @maxdantoni: Non conteranno più come ricoverati per COVID gli asintomatici. Ma se fino ad oggi contavano, di che abbiamo parlato? Tutti… - Fabio90Tosti : Quando mi sarebbe piaciuto oggi essere lì in piazza a #Milano con voi, tra No Vax e gente senza mascherina, da posi… -