Covid oggi Italia | 180 426 contagi e 308 morti | bollettino 15 gennaio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 180.426 i nuovida Coronavirus in, sabato 152022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

... beh: questo mi pare decisamente una cavolata - il Tar boccia le linee guida del ministero della Salute sulle cure domiciliari anti -. Tachipirina e vigile attesa? No alle terapie usate da ......a rischio Berlino ha tra l'altro nuovamente inserito l'Austria tra i Paesi ad alto rischioa ... Riaperture Dunque dal'Olanda riapre le scuole secondarie, le universita' scientifiche e negozi ...Ciò detto, mi pare che l'attenzione data dai media al Covid sia ora eccessiva. Sembra quasi ci sia solo quello al mondo'. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore d ...Compleanno hot per Giulia De Lellis. La nota influencer Giulia De Lellis ha spento 26 candeline e, in isolamento per il Covid, ha voluto regalare ai suoi follower alcuni scatti particolarmente sexy,..