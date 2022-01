Covid oggi Germania, tasso di incidenza oltre 497: mai così alto (Di sabato 15 gennaio 2022) tasso di incidenza settimanale record in Germania, con 497,1 nuovi contagi da coronavirus per 100mila abitanti su sette giorni. A riferirlo oggi è stato il Robert Koch Institut, che parla del dato più alto da inizio pandemia. Ieri il dato era di 470,6 e una settimana fa di 335,9. L’agenzia ha riportato inoltre 78.022 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, a fronte delle 55.889 infezioni di una settimana fa. In calo i decessi, con 235 morti nelle ultime 24 ore contro i 286 di una settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022)disettimanale record in, con 497,1 nuovi contagi da coronavirus per 100mila abitanti su sette giorni. A riferirloè stato il Robert Koch Institut, che parla del dato piùda inizio pandemia. Ieri il dato era di 470,6 e una settimana fa di 335,9. L’agenzia ha riportato in78.022 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, a fronte delle 55.889 infezioni di una settimana fa. In calo i decessi, con 235 morti nelle ultime 24 ore contro i 286 di una settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Am_Parente : No del Senato ai test anti Covid nelle parafarmacie. ' Le parafarmacie sono esercizi commerciali che non fanno part… - ScrivoLibero : Oggi (sabato 15 gennaio) e domenica vaccinazioni anti-Covid anche senza prenotazione per la fascia 5-18 anni e per… - Marco1999Busa : RT @ParcodiGiacomo: Ciò significa che fino ad oggi una persona ricoverata per appendicite, e trovata per caso positiva al tampone, viene co… -