Covid oggi Fvg | 4 570 contagi | bollettino 15 gennaio

Sono 4.570 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. Nel dettaglio, su 11.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.533 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,87%. Sono inoltre 19.025 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.037 casi (15,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40 – di cui 36 non vaccinate – e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 368, come ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella da 0 a 19 anni (22,06%) seguita da ...

