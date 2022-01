Covid oggi Francia, rischio scadenza Green pass per 560mila persone (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono circa 560mila i Green pass a rischio ‘scadenza’ oggi in Francia, con l’entrata in vigore delle nuove regole sui richiami vaccinali. A fornire la cifra è stato il ministero della Salute del governo di Parigi, ricordando che perché il certificato resti valido il titolare deve essersi sottoposto alla dose ‘booster’ entro un massimo di sette mesi dalla seconda vaccinazione o dall’infezione. Le regole si applicano da oggi a tutti i francesi a partire dai 18 anni di età. A metà dicembre la norma era entrata in vigore a partire dai 65 anni di età. Dal 15 febbraio inoltre il periodo di tempo massimo di sette mesi per la dose booster sarà ridotto a quattro. Il richiamo deve essere fatto tra i tre e i sette mesi dall’ultima inoculazione o dall’infezione ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono circain, con l’entrata in vigore delle nuove regole sui richiami vaccinali. A fornire la cifra è stato il ministero della Salute del governo di Parigi, ricordando che perché il certificato resti valido il titolare deve essersi sottoposto alla dose ‘booster’ entro un massimo di sette mesi dalla seconda vaccinazione o dall’infezione. Le regole si applicano daa tutti i francesi a partire dai 18 anni di età. A metà dicembre la norma era entrata in vigore a partire dai 65 anni di età. Dal 15 febbraio inoltre il periodo di tempo massimo di sette mesi per la dose booster sarà ridotto a quattro. Il richiamo deve essere fatto tra i tre e i sette mesi dall’ultima inoculazione o dall’infezione ...

