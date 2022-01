Covid oggi Emilia, 17.775 contagi e 27 morti: bollettino 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 17.775 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 78.112 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 22,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 62 anni. Sul totale, 97 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,8%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 17.775 ida coronavirus inRomagna, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano altri 27. I nuovi casi sono stati individuati su 78.112 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 22,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 152 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 62 anni. Sul totale, 97 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,8%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in-Romagna superano ...

