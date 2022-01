Covid oggi Abruzzo, 3.835 contagi: bollettino 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 3.835 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi positivi (di cui 2.094 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici. Gli altri numeri: 976 nuovi guariti, 65.753 attualmente positivi (+2.646), 375 ricoverati in area medica (+25), 38 in terapia intensiva (-3), 65.340 in isolamento domiciliare (+2804). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), fuori regione (70),in accertamento (55). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 3.835 ida coronavirus in, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi positivi (di cui 2.094 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici. Gli altri numeri: 976 nuovi guariti, 65.753 attualmente positivi (+2.646), 375 ricoverati in area medica (+25), 38 in terapia intensiva (-3), 65.340 in isolamento domiciliare (+2804). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), fuori regione (70),in accertamento (55). L'articolo proviene da Italia Sera.

