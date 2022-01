Covid, No vax rifiuta le cure: 'Non voglio finire lessato nell'inferno della terapia intensiva'. Muore in pochi giorni (Di sabato 15 gennaio 2022) 'Ce la farò lo stesso a guarire da questo virus, non voglio finire 'lessato' nell'inferno della terapia intensiva'. Ha rifiutato le cure per l'infezione da C oronavirus. Ed è morto nel giro di pochi ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) 'Ce la farò lo stesso a guarire da questo virus, non'. Hato leper l'infezione da C oronavirus. Ed è morto nel giro di...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e pe… - DavidPuente : In merito a quanto detto da Marco Cavaleri dell'Ema e il tema del sistema immunitario, lo abbiamo contattato per sp… - LaStampa : Morti i nonni e il nipote, il Covid fa strage nella famiglia No Vax - deustronzio : RT @Gauro5: Famiglia no Vax distrutta dal Covid: è morto anche Giuseppe Ferrero, come il figlio e i suoceri - CatelliRossella : Covid: finge di vaccinare una coppia no vax, arrestata un'infermiera - Sicilia - -