Covid | news Iss | non vaccinati in intensiva 38 volte più di vaccinati terza dose LIVE

Dal report esteso dell'Iss sull'andamento dell'epidemia in Italia emerge che il tasso dei ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 per i vaccinati con ciclo completo. "Nelle ultime settimane la crescita dell'incidenza è molto significativa e l'Rt è sempre sopra soglia", ha spiegato il presidente dell'Iss. Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italia Omicron all'81%. Rezza: "Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali"

