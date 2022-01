Covid, news. Brusaferro: "Situazione epidemica acuta". Valle d'Aosta arancione. LIVE (Di sabato 15 gennaio 2022) "Nelle ultime settimane la crescita dell'incidenza è molto significativa e l'Rt è sempre sopra soglia", ha spiegato il presidente dell'Iss. Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italia Omicron all'81%. Brusaferro: "La fascia 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento, i ricoveri dei bimbi sono limitati ma salgono". Rezza: "Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali" Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) "Nelle ultime settimane la crescita dell'incidenza è molto significativa e l'Rt è sempre sopra soglia", ha spiegato il presidente dell'Iss. Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italia Omicron all'81%.: "La fascia 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento, i ricoveri dei bimbi sono limitati ma salgono". Rezza: "Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali"

