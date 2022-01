Covid news, bollettino: nelle ultime 24 ore sono 360 i morti. Omicron oltre l'80%. LIVE (Di sabato 15 gennaio 2022) I nuovi casi sono 186.253. In aumento le terapie intensive (+11) e i ricoveri ordinari (+371). Tasso di positività al 16,4%. La Val d'Aosta passa in arancione, la Campania in giallo. Cts: "Il bollettino non deve cambiare, resti quotidiano". La variante Omicron in Italia è oltre l'80%. Monitoraggio Iss: incidenza ancora in aumento a 1988 e Rt sale a 1,56. Brusaferro: "L'età media di chi contrae l'infezione è 37 anni, chi viene ricoverato ha invece un'età media di 67 anni e chi decede ha un'età media di 80 anni". Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) I nuovi casi186.253. In aumento le terapie intensive (+11) e i ricoveri ordinari (+371). Tasso di positività al 16,4%. La Val d'Aosta passa in arancione, la Campania in giallo. Cts: "Ilnon deve cambiare, resti quotidiano". La variantein Italia èl'80%. Monitoraggio Iss: incidenza ancora in aumento a 1988 e Rt sale a 1,56. Brusaferro: "L'età media di chi contrae l'infezione è 37 anni, chi viene ricoverato ha invece un'età media di 67 anni e chi decede ha un'età media di 80 anni".

