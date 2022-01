Covid, news. 360 vittime nelle ultime 24 ore. Omicron oltre l'80%. LIVE (Di sabato 15 gennaio 2022) Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italia Omicron all'81%. Brusaferro: la fascia 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento, i ricoveri dei bimbi sono limitati ma salgono. Rezza: Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italiaall'81%. Brusaferro: la fascia 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento, i ricoveri dei bimbi sono limitati ma salgono. Rezza:estremamente contagiosa, può affollare ospedali

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - GuidoDeMartini : ???? GB: PRONTI AD ABOLIRE IL GREEN PASS DAL 26 GENNAIO. Il green pass era stato introdotto a Londra solo per l'acces… - eziomauro : Amazzonia, l'impresa di Tawy: porta il padre in spalla per 6 ore per farlo vaccinare contro il Covid - grancetto : RT @cgcronos: Vaccino, il nuovo effetto collaterale di AstraZeneca e Johnson & Johnson: l'Ema avvisa sui rischi per il midollo spinale htt… - tint_adree : I conteggi, quelli coerenti. -