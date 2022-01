Covid Liguria 15 gennaio: ancora più di 5mila nuovi positivi. Vaccini oltre i 3 milioni (Di sabato 15 gennaio 2022) La Spezia, 15 gennaio 2022 - ancora un alto numero di positivi al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono 5.835 i nuovi casi registrati: la gran parte riguarda Genova e provincia, ... Leggi su lanazione (Di sabato 15 gennaio 2022) La Spezia, 152022 -un alto numero dialregistrati innelle ultime 24 ore. Sono 5.835 icasi registrati: la gran parte riguarda Genova e provincia, ...

Advertising

GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - RegLiguria : ? Nuova ordinanza: da lunedì 10 gennaio 2022 entrerà in vigore l'ordinanza di Regione Liguria che prevede l'utilizz… - GiaPettinelli : Covid: quasi 6000 nuovi positivi in Liguria, oltre 3000 a Genova - Liguria - - NazioneLaSpezia : Covid Liguria 15 gennaio: ancora più di 5mila nuovi positivi. Vaccini oltre i 3 milioni - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, ubriaca in pizzeria sputa a un cliente e ai poliziotti che le chiedono di mettere la mascherina: denunciata #G… -