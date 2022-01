Covid | la Campania torna in giallo; De Luca | «Adesso resistere 15 giorni»

Advertising

SkyTG24 : Covid, De Luca su ordinanza scuola: 'Posizione offensiva del governo rispetto a #Campania' - MediasetTgcom24 : Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla #campania - SkyTG24 : Covid, la #Campania passa in zona gialla - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Campania zona gialla, #ValledAosta zona arancione. Cts: bollettino va mantenuto. - Adnkronos : #Campania zona gialla, #ValledAosta zona arancione. Cts: bollettino va mantenuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Le mamme al tempo del? Delle equilibriste tra lavoro, dad e bucato Marzia che oltre al suo ... Fanalino di coda(era penultima), Calabria (era al 19° posto) e Sicilia (che ha perso l'......irrispettosa e offensiva nei confronti della". Lo dice il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social per fare il punto sull'emergenza. pc/...Secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 gennaio, ...Lombardia e Veneto restano in giallo. In Italia Omicron all'81%. Brusaferro: la fascia 20-29 anni segnala il maggior numero di casi in aumento, i ricoveri dei bimbi sono limitati ma salgono. Rezza: Om ...