Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio (Di sabato 15 gennaio 2022) Sassari, sabato mattina. Una giovane donna 25enne, Alessia, incinta di cinque settimane, avverte dei dolori e accusa delle perdite. Chiede al marito Enzo, 51 anni, di portarla urgentemente al pronto soccorso di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Pietro di Sassari. E’ da cinque anni che attendono di avere un bimbo, e sono nell’angoscia. “Mia moglie ha avvertito un forte dolore addominale -racconta Enzo all’Adnkronos- Era incinta da non meno di 5 settimane, il secondo test l’aveva fatto una settimana prima. Ha sentito il medico e dato che aveva delle piccolissime perdite lui le ha consigliato di andare al Pronto Soccorso”. All’entrata la coppia viene accolta da un’ostetrica ma, nel racconto dell’uomo, le cose appaiono da subito molto complicate. “Al piano terra c’è una sorta di triage, un’ostetrica filtra le varie visite. Ha accolto mia moglie ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sassari, sabato mattina. Una giovane donna 25enne, Alessia,di cinque settimane, avverte dei dolori e accusa delle perdite. Chiede al marito Enzo, 51 anni, di portarla urgentemente al pronto soccorso di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Pietro di Sassari. E’ da cinque anni che attendono di avere un bimbo, e sono nell’angoscia. “Mia moglie ha avvertito un forte dolore addominale -racconta Enzo all’Adnkronos- Erada non meno di 5 settimane, il secondo test l’aveva fatto una settimana prima. Ha sentito il medico e dato che aveva delle piccolissime perdite lui le ha consigliato di andare al Pronto Soccorso”. All’entrata la coppia viene accolta da un’ostetrica ma, nel racconto dell’uomo, le cose appaiono da subito molto complicate. “Al piano terra c’è una sorta di triage, un’ostetrica filtra le varie visite. Ha accolto mia moglie ...

Advertising

GuidoDeMartini : HAI FATTO 2 DOSI DI VACCINO? NON BASTANO X FARTI VISITARE????Sassari: è incinta ma non la possono visitare, perde il… - AndyT_90 : Un disastro, storia assurda Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio - lifestyleblogit : Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio - - fisco24_info : Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio: E' accaduto a Sassari, l'azie… - dravgneel : La cosa più divertente è che non esco di casa mai se non per andare in uno studio medico una volta ogni due settima… -