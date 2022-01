Covid, in Lombardia 33.249 nuovi positivi. Tasso al 14,4%. A Bergamo +3.255 casi (Di sabato 15 gennaio 2022) Coronavirus, i dati nel report di sabato 15 gennaio del ministero della Salute. Le vittime sono 77. In calo il numero di ricoverati in terapia intensiva (-4, in totale sono 258) e in crescita nei reparti ordinari (+34, 3.503). Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 gennaio 2022) Coronavirus, i dati nel report di sabato 15 gennaio del ministero della Salute. Le vittime sono 77. In calo il numero di ricoverati in terapia intensiva (-4, in totale sono 258) e in crescita nei reparti ordinari (+34, 3.503).

