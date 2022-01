Covid in casa di Angela da Mondello, positivo il padre: “Il maledetto è arrivato, vacciniamoci”. Nel 2020 diceva: “Non ce n’è coviddi” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il suo “non ce n’è Coviddi”, urlato alle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello nel 2020 divenne famoso. Oggi, però, Angela Chianello, detta Angela da Mondello, da negazionista della pandemia, con tanto di canzone e video realizzati dopo la “popolarità” senza rispettare le norme sul distanziamento, ha cambiato totalmente versione. Il Covid, infatti, è entrato anche in casa sua e la donna oggi invita a vaccinarsi. “Anche da noi è arrivato questo maledetto“, ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. A essere positivo è il padre, asintomatico e a casa. Immediati i commenti degli haters. “Ben ti sta”, “peccato che non sia tu”, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il suo “non ce n’èdi”, urlato alle telecamere di Canale 5 in spiaggia aneldivenne famoso. Oggi, però,Chianello, dettada, da negazionista della pandemia, con tanto di canzone e video realizzati dopo la “popolarità” senza rispettare le norme sul distanziamento, ha cambiato totalmente versione. Il, infatti, è entrato anche insua e la donna oggi invita a vaccinarsi. “Anche da noi èquesto“, ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. A essereè il, asintomatico e a. Immediati i commenti degli haters. “Ben ti sta”, “peccato che non sia tu”, hanno ...

