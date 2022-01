Covid | il Tar del Lazio smonta la “vigile attesa” del ministero della Salute Schiaffo a Speranza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il Tar del, sezione terza quater, ha accolto il ricorso presentato contro ilper l’annullamento, previa sospensiva,circolare del«recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da». Il Tar delannulla la circolare del«Le censurate linee guida, come peraltro ...