Covid, il caso Olanda: il Paese è in semi-lockdown dal 19 dicembre. Ma i casi continuano a crescere. E monta la protesta (Di sabato 15 gennaio 2022) La pandemia sta attraversando una fase di transizione e l'arrivo della variante Omicron, molto più contagiosa delle precedenti ma meno letale, ha spinto i governi europei a scegliere la strada della convivenza con il virus abrogando buona parte delle restrizioni in vigore. Non tutte le nazioni, però, hanno deciso di intraprendere questa strada e tra i bastian contrari spiccano i Paesi Bassi del premier Mark Rutte (che ha appena formato il suo quarto esecutivo). L'Aia è in lockdown dallo scorso 19 dicembre e nel Paese è tutto chiuso: negozi non essenziali, bar, ristoranti (tranne l'asporto), palestre, parrucchieri, locali pubblici e scuole. Nelle case private sono ammessi al massimo due ospiti (quattro durante le feste) e gli unici eventi permessi sono i funerali, i mercati agricoli settimanali e gli eventi sportivi senza spettatori.

