Covid, gli Usa di Biden curano prima le minoranze etniche (Di sabato 15 gennaio 2022) I tentacoli della cultura “woke”, negli Stati Uniti del progressista Joe Biden, si sono spinti così in là da determinare anche chi abbia il diritto di vita o di morte al cospetto del virus. Nello specifico, tra chi potrà essere curato in via prioritaria con i costosi trattamenti salvavita anti-Covid come i monoclonali e gli antivirali. Se un giovane e sano imprenditore asiatico si presentasse al pronto soccorso di un ospedale di New York, oggi avrebbe più chance di essere tempestivamente salvato dal Covid rispetto a un operaio bianco over 60 con problemi cardiaci. Alcuni potrebbero definirla una discriminazione sanitaria su base razziale. Invece, nel mondo cosiddetto New Normal, è solo la logica applicazione del concetto di “equity”, tanto cara al presidente Biden e al suo partito, a un altro settore chiave della ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 gennaio 2022) I tentacoli della cultura “woke”, negli Stati Uniti del progressista Joe, si sono spinti così in là da determinare anche chi abbia il diritto di vita o di morte al cospetto del virus. Nello specifico, tra chi potrà essere curato in via prioritaria con i costosi trattamenti salvavita anti-come i monoclonali e gli antivirali. Se un giovane e sano imprenditore asiatico si presentasse al pronto soccorso di un ospedale di New York, oggi avrebbe più chance di essere tempestivamente salvato dalrispetto a un operaio bianco over 60 con problemi cardiaci. Alcuni potrebbero definirla una discriminazione sanitaria su base razziale. Invece, nel mondo cosiddetto New Normal, è solo la logica applicazione del concetto di “equity”, tanto cara al presidentee al suo partito, a un altro settore chiave della ...

Advertising

SkyTG24 : Secondo gli studiosi, l'acido cannabigerolico e l'acido cannabidiolico, avrebbero la capacità di legarsi alla prote… - DavidPuente : La scorsa estate si parlava di uno 'schema terapeutico domiciliare' per i malati Covid-19. A dicembre di uno studio… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - ferillo2 : RT @maxdantoni: Non conteranno più come ricoverati per COVID gli asintomatici. Ma se fino ad oggi contavano, di che abbiamo parlato? Tutti… - papa_cannolo : RT @flaminiasabate1: Comunque è un genio chi ha messo in giro la voce che col Covid gli uomini rischiano la riduzione del pene. Come metodo… -