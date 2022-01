Covid Gb oggi, 81mila contagi e 287 morti ultime 24 ore (Di sabato 15 gennaio 2022) Si conferma la diminuzione dei casi di Covid nel Regno Unito, dove oggi si registrano 81.713 nuovi positivi, dopo che ieri per la prima volta dal 21 dicembre si è scesi sotto la soglia dei 100mila contagi giornalieri, con 99.652 nuovi casi. Il numero dei decessi, 287, delle ultime 24 ore è più alto di quello registrato ieri, 270. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Si conferma la diminuzione dei casi dinel Regno Unito, dovesi registrano 81.713 nuovi positivi, dopo che ieri per la prima volta dal 21 dicembre si è scesi sotto la soglia dei 100milagiornalieri, con 99.652 nuovi casi. Il numero dei decessi, 287, delle24 ore è più alto di quello registrato ieri, 270. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'Emilia-Romagna ??17.755 nuovi casi ??+1% ricoveri reparti Covid ??+2,7%… - Cirenderaliberi : AUSTRALIA-Grande folla oggi a Melbourne contro la tirannia covid, tanto sostegno per Djokovic. - badpag73 : RT @franziskanava: Se si fosse applicata tempestivamente la #zonarossa in #Valseriana si sarebbero potute salvare tra le 2mila e le 4mila p… -