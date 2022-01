Covid: fra mascherine e tamponi spesa di 4.800/anno a famiglia (Di sabato 15 gennaio 2022) Dotarsi di mascherine Ffp2 e sottoporsi regolarmente ai tamponi anti-Covid rappresenta un salasso per le famiglie , e può arrivare a costare fino a 4.824 euro all’anno per un nucleo di 4 persone. Lo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) Dotarsi diFfp2 e sottoporsi regolarmente aianti-rappresenta un salasso per le famiglie , e può arrivare a costare fino a 4.824 euro all’per un nucleo di 4 persone. Lo...

