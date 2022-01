**Covid: Feltri, 'Melandri contagiato apposta? Operazione folle, il virus è rischioso'** (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Marco Melandri si è contagiato apposta di Covid per non farsi il vaccino? Siamo di fronte ad un'Operazione folle, fatta non si capisce su quali basi logiche: il virus è rischioso e si continua a morire". A dirlo all'Adnkronos è Vittorio Feltri, che commenta così la notizia che il campione di motociclismo Marco Melandri si è fatto contagiare appositamente di Covid per evitare il vaccino, nei confronti del quale è da sempre strenuo oppositore. "Uno che si ammala volontariamente per non fare il vaccino è pura follia, il Covid non è un'influenza, lo si legge sui giornali, non lo dico io -dice Feltri- Su quale base si può fare una cosa simile? Qui si improvvisano tutti scienziati e medici, roba ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Marcosi èdi Covid per non farsi il vaccino? Siamo di fronte ad un', fatta non si capisce su quali basi logiche: ile si continua a morire". A dirlo all'Adnkronos è Vittorio, che commenta così la notizia che il campione di motociclismo Marcosi è fatto contagiare appositamente di Covid per evitare il vaccino, nei confronti del quale è da sempre strenuo oppositore. "Uno che si ammala volontariamente per non fare il vaccino è pura follia, il Covid non è un'influenza, lo si legge sui giornali, non lo dico io -dice- Su quale base si può fare una cosa simile? Qui si improvvisano tutti scienziati e medici, roba ...

