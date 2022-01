Covid: Ema, mielite trasversa fra reazioni avverse vaccini AZ e J&J (Di sabato 15 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - Casi molto rari di mielite trasversa sono stati segnalati dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid a vettore adenovirale Vaxzevria* di AstraZeneca e Janssen (J&J). E il Comitato per la... Leggi su europa.today (Di sabato 15 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - Casi molto rari disono stati segnalati dopo la somministrazione deianti-a vettore adenovirale Vaxzevria* di AstraZeneca e Janssen (J&J). E il Comitato per la...

Advertising

DavidPuente : In merito a quanto detto da Marco Cavaleri dell'Ema e il tema del sistema immunitario, lo abbiamo contattato per sp… - DavidPuente : Un intervento di Marco Cavaleri (Ema) è stato completamente travisato dai No vax per sostenere l'esistenza della si… - GuidoDeMartini : EMA: Avere troppa fretta nel rafforzare la campagna di vaccinazione al Covid-19 con richiami eccessivamente ravvici… - telodogratis : Covid: Ema, mielite trasversa fra reazioni avverse vaccini AZ e J&J - EghelFederico : RT @ChanceGardiner: L'EMA elenca la mielite trasversa come effetto collaterale di AstraZeneca -