**Covid: è incinta ma senza molecolare non la visitano, perde il bambino nel parcheggio** (2) (Di sabato 15 gennaio 2022) (Adnkronos) - I due sassaresi sono sconvolti e sotto choc. "Vogliamo far sentire il nostro dolore, è una cosa indegna, non capisco cosa avrei dovuto fare -si lamenta il marito di Alessia- E se avesse avuto il Covid cosa avrebbero fatto, non l'avrebbero visitata? Chi ti da l'onnipotenza di decidere se mio figlio deve morire perché non abbiamo un molecolare? Non si lasciano morire delle persone nei parcheggi dell'ospedale, mia moglie è stata lasciata andare con dolori atroci, come un cane, è gravissimo". "Noi non vogliamo soldi né risarcimenti, non vorremmo fare nemmeno queste interviste perché stiamo malissimo, non puntiamo il dito su nessuno ma vogliamo che queste cose non succedano mai più. Queste cose non devono più succedere", scandisce l'uomo. La direzione dell'Aou di Sassari è intervenuta sulla vicenda con una nota nella tarda serata di ieri, con la quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) (Adnkronos) - I due sassaresi sono sconvolti e sotto choc. "Vogliamo far sentire il nostro dolore, è una cosa indegna, non capisco cosa avrei dovuto fare -si lamenta il marito di Alessia- E se avesse avuto il Covid cosa avrebbero fatto, non l'avrebbero visitata? Chi ti da l'onnipotenza di decidere se mio figlio deve morire perché non abbiamo un? Non si lasciano morire delle persone nei parcheggi dell'ospedale, mia moglie è stata lasciata andare con dolori atroci, come un cane, è gravissimo". "Noi non vogliamo soldi né risarcimenti, non vorremmo fare nemmeno queste interviste perché stiamo malissimo, non puntiamo il dito su nessuno ma vogliamo che queste cose non succedano mai più. Queste cose non devono più succedere", scandisce l'uomo. La direzione dell'Aou di Sassari è intervenuta sulla vicenda con una nota nella tarda serata di ieri, con la quale ...

