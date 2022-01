Covid e cure domiciliari, il Tar sospende la circolare del Ministero su tachipirina e vigilante attesa (Di sabato 15 gennaio 2022) A fare ricorso era stato il Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e ora il Tar della Regione Lazio ha ufficialmente annullato la parte della circolare del Ministero della Salute che parla di “vigilante attesa” per i pazienti positivi al virus. «Il contenuto della nota ministeriale con quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2, si prevedeva una “vigilante attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». Attraverso la sentenza il Tar annulla quindi la circolare nella parte in cui prevedeva la vigilante attesa nei primi giorni ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) A fare ricorso era stato il Comitato Cura Domiciliare-19 e ora il Tar della Regione Lazio ha ufficialmente annullato la parte delladeldella Salute che parla di “” per i pazienti positivi al virus. «Il contenuto della nota ministeriale con quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2, si prevedeva una “” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». Attraverso la sentenza il Tar annulla quindi lanella parte in cui prevedeva lanei primi giorni ...

