Covid, cala leggermente il tasso di positività: in Lombardia 33.249 nuovi casi e 77 morti (Di sabato 15 gennaio 2022) cala il tasso di positività in Lombardia: ieri era al 15,8% mentre oggi, con 33.249 nuovi positivi, è scaso al 14,4%. I tamponi effettuati sono 229.741. Secondo il bollettino della Regione di sabato 15 gennaio, il numero di ricoverati in terapia intensiva è in calo, -4, (258) mentre è in crescita nei reparti ordinari, +34 (3.503). Sono 77 i decessi, che portano il totale a 35.854 da inizio pandemia. A Bergamo i nuovi postivi sono 3.255. I dati di oggi Tamponi effettuati: 229.741 nuovi positivi: 33.249 Ricoveri in terapia intensiva: 258 (-4) Ricoveri nei reparti: 3.503 (+34) Decessi: 77 I dati per provincia Milano 10.362 Bergamo 3.255 Brescia 4.328 Como 1.943 Cremona 1.103 Lecco 879 Lodi 705 Mantova 1.408 Monza e Brianza 2.830 Pavia 1.722 Sondrio 1.046 Varese 2.599.

