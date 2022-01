Covid, bollettino oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di positività in calo al 14,8% (Di sabato 15 gennaio 2022) il di oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di postività al 14,8%. I dati delle regioni Campania Sono 19.788 i nuovi positivi al Covid in Campania su 107.168 test esaminati. Il tasso ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) il di15: 180.426e 308di postività al 14,8%. I dati delle regioni Campania Sono 19.788 i nuovi positivi alin Campania su 107.168 test esaminati. Il...

Advertising

GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - Avvenire_Nei : L’esperienza popolare del Covid. Il bollettino della gente - HuffPostItalia : Bollettino Covid: 180.426 nuovi casi e 308 morti - tonini_stef : RT @EpiData_it: Gli #aggiornamenti #ISS su eventi per stato #vaccinale si sono ulteriormente differenziati aggiungendo popolazioni di rifer… -