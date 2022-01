Covid, bollettino oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di positività al 14,8% (Di sabato 15 gennaio 2022) Covid, il bollettino di oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di postività al 14,8%. I dati delle regioniEmilia RomagnaLeggero calo di contagi di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022), ildi15: 180.426e 308di postività al 14,8%. I dati delle regioniEmilia RomagnaLeggero calo di contagi di...

Advertising

GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - Avvenire_Nei : L’esperienza popolare del Covid. Il bollettino della gente - MariaBarbieri_7 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: se non avessimo non-vaccinati, avremmo poco più di 150 persone in TI in Italia ??????? Fal… - fulgur_semper : E...certo il bollettino giornaliero deve rimanere, altrimenti cosa ci stanno a fare tutti quei fenomeni. -