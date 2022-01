Covid, Biden tuona contro l'Arizona: il governatore repubblicano non vuole le mascherine a scuola (Di sabato 15 gennaio 2022) Un'altra grana per il presidente Biden che deve affrontare l'ennesima ondata di Covid, aggravata dalla super diffusione da Omicron e dalla campagna vaccinale che oramai si è arenata e procede ... Leggi su globalist (Di sabato 15 gennaio 2022) Un'altra grana per il presidenteche deve affrontare l'ennesima ondata di, aggravata dalla super diffusione da Omicron e dalla campagna vaccinale che oramai si è arenata e procede ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biden Covid, Biden tuona contro l'Arizona: il governatore repubblicano non vuole le mascherine a scuola Un'altra grana per il presidente Biden che deve affrontare l'ennesima ondata di Covid, aggravata dalla super diffusione da Omicron e dalla campagna vaccinale che oramai si è arenata e procede lentamente da mesi. Sono oltre 65 milioni ...

Fed e Bce, due scudi contro un'unica minaccia ...sia dei contingenti sostegni alla domanda per il contrasto degli effetti sociali del Covid - 19; e ... L'amministrazione Biden si è, infatti, impegnata a realizzare politiche fiscali per sostenere i ...

Covid, Biden crea task force per prepararsi a future varianti TGCOM USA, Corte Suprema boccia obbligo vaccinale nelle grandi aziende. Biden: "Deluso dalla decisione" CoV - 2. Secondo quanto riferito dai media americani, inoltre, oltre all'obbligo vaccinale, è stato revocato anche l'obbligo imposto ai dipendenti di sottoporsi a test anti - Covid settimanali e di in ...

1'312 contagi e nessun decesso Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 1'312 nuovi casi di positività al Covid-19, 172 in meno del giorno precedente.

