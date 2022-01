Covid, Bassetti: “Spiace che Cts e ministero non ascoltino medici sul campo” (Di sabato 15 gennaio 2022) “DiSpiace che Cts e ministero della Salute non abbiano voluto recepire alcuni consigli che venivano dal campo”, da alcuni dei medici in prima linea nella lotta al Covid-19. Dalla riunione di ieri del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus si aspettava “novità diverse” Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone. “In realtà rimane tutto esattamente com’era”, osserva. “Non si ascolta quello che arriva dai medici sul campo – sottolinea l’esperto – ovvero” in particolare il consiglio “di cercare di cambiare la conta delle persone che sono in ospedale”. Oggi infatti “vengono conteggiati tutti come ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) “Diche Cts edella Salute non abbiano voluto recepire alcuni consigli che venivano dal”, da alcuni deiin prima linea nella lotta al-19. Dalla riunione di ieri del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus si aspettava “novità diverse” Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone. “In realtà rimane tutto esattamente com’era”, osserva. “Non si ascolta quello che arriva daisul– sottolinea l’esperto – ovvero” in particolare il consiglio “di cercare di cambiare la conta delle persone che sono in ospedale”. Oggi infatti “vengono conteggiati tutti come ...

